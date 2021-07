Djokovic: Der „Wolf“ zeigt wieder die Zähne

Man hätte fast sagen können: Für Novak Djokovic war’s ein Marathon! Denn erst im dritten Spiel 2021 auf dem „Heiligen Rasen“ musste die Nummer 1 der Welt über zwei Stunden arbeiten. Wobei „Arbeit“ vor allem im dritten Satz zutraf: Denis Kudla führte mit Break vor (4:1), lag im Tiebreak bei eigenem Aufschlag mit 4:1 voran. „Aber ich habe schon in meiner Kindheit gelernt, nie aufzugeben“, war Djokovic nach dem Spiel sichtbar erleichtert. Was er beim zweiten Matchball auch eindrucksvoll unter Beweis stellte: Der sympathische US-Boy hetzte den Titelverteidiger über den Court Nummer 1 - den erfolgreichen Schlusspunkt nach 137 Minuten setzte aber der 34-Jährige! „Ich bin ja auch viel in den Bergen - und konnte mir was von den Wölfen abschau’n“