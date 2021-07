Tiroler (25) ging auf Polizisten und Pfleger los

Völlig eskaliert ist ein Streit zwischen zwei Einheimischen im Alter von 18 und 25 Jahren am Freitag zu später Stunde in Innsbruck. Der 25-Jährige musste schließlich in die Klinik eingeliefert werden. Dabei ging der Raufbold auch auf einen Pfleger und einen Polizisten los. Anzeige!