Gewessler-Order „gefährdet Entwicklung der Region“

„Blockade aller wichtigen Projekte“

FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker griff Gewessler an: „Mit ihrer Blockade aller wichtigen Straßenbauprojekte nimmt diese Verkehrsministerin das halbe Land in grünideologische Geiselhaft und fügt den betroffenen Regionen und ihren Bewohnern schwersten Schaden zu. Gewessler muss ihre Weisung an die Asfinag sofort zurückzunehmen“, forderte der Mandatar.