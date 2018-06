„Höchste Zeit, dass der Lobautunnel gebaut wird“

Für den VCÖ ist der Lobautunnel eine „überholte und antiquierte Antwort auf zukünftige Herausforderungen im Verkehr“. „Die Planungen laufen bereits seit 25 Jahren“, so Christian Gratzer. In den vergangenen Jahren hätte sich allerdings die Welt und insbesondere das Mobilitätsverhalten in den Städten verändert. „Wir haben das Klimaschutzabkommen von Paris unterzeichnet und auch die Bundesregierung hat eine Klimastrategie vorgelegt“, so Gratzer. Zusätzliche Straßen würden aber mehr Verkehr bedeuten. Deswegen müsse man sich andere und vor allem bessere Alternativen anschauen, um den Verkehr nachhaltig zu verringern. Die optimale Lösung dafür wäre laut Gratzer, das Hauptaugenmerk auf den öffentlichen Verkehr zu legen.