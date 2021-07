Hitzewelle auf Zypern: Bis zu 43 Grad im Schatten!

Fast 44 Grad in Griechenland

Ärzte rieten den Menschen dazu, keinen Alkohol oder zuckerhaltige Getränke zu sich zu nehmen. Stattdessen sollte viel Wasser getrunken werden. Sonnenbaden dürfe nur wenige Minuten dauern. Hitze herrscht auch in Griechenland - am Donnerstag wurden fast 44 Grad gemessen.