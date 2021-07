Mehrere landwirtschaftliche Gebäude in Vollbrand

Bei einem Großbrand in Unternberg (Salzburger Lungau) sind am Freitagvormittag mehrere Gebäude zweier landwirtschaftlicher Anwesen in Brand geraten oder vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. „Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Stallgebäude bereits in Vollbrand“, sagte der Kommandant der örtlichen Feuerwehr, Harald Graggaber. Personen wurden nicht verletzt, auch die Tiere konnten gerettet werden.