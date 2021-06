Israel verschiebt Einreiseerlaubnis für Geimpfte

Wegen eines Anstiegs von Corona-Neuinfektionen verschiebt Israel die geplante pauschale Einreiseerlaubnis für geimpfte Individualtouristen um einen Monat. Erst ab 1. August sollen Urlauber ohne vorherige Genehmigung ins Land kommen dürfen. Am Montag stieg die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in dem Land auf mehr als 100 innerhalb von 24 Stunden - das erste Mal seit zwei Monaten. Die meisten davon stehen nach Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante des Virus.