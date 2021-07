Mordverdächtiger tauchte nach Haftstrafe unter

Knapp eine Woche ist es her, dass die 13-jährige Leonie W. aus Tulln in Niederösterreich auf grausamste Weise in einer Gemeindebauwohnung in Wien aus dem Leben gerissen wurde. Die Ermittler gehen mittlerweile von mindestens vier Tätern aus. Drei Verdächtige sind in Haft, nach einem vierten wird international gefahndet. Wie der 18-jährige Hauptverdächtige saß auch der jüngst Festgenommene, ein 23-jähriger Afghane, bereits in Haft und hätte 2019 abgeschoben werden sollen!