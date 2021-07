Betrug mit Handyverträgen: Haftstrafe für Tiroler

Zahlreiche Auffälligkeiten

Der Außerferner gab lediglich zu, dass er dreimal im Namen von Bekannten Verträge in Handyshops abschließen wollte. „Das war mit denen abgesprochen. Es hat aber nicht geklappt.“ Dass aber bei den Online-Bestellungen fast ausschließlich Adressen mit einem eindeutigen Bezug zum 22-Jährigen sowie sein eigener Name oder der von Bekannten leicht verfälscht verwendet wurden, fand am Donnerstag wohl nicht nur die Staatsanwältin merkwürdig.