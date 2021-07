Präsident Xi: „Werdet euch Kopf blutig stoßen“

Am Rande der gewaltigen Feierlichkeiten anlässlich des 100. Jahrestages der Kommunistischen Partei Chinas hat Staatspräsident Xi Jinping eine unmissverständliche Warnung an andere Staaten gerichtet. Sein Volk werde ausländischen Kräften niemals erlauben, es zu „schikanieren, unterdrücken und unterjochen“. Jeder, der das wage, werde auf eine „große Mauer aus Stahl“ treffen, tönte Xi auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking.