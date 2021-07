„Wer Schutz sucht, darf nicht zur Gefahr werden“

Der niederländische Soziologe Ruud Koopmans erläuterte per Videozuschaltung, dass man selbst in einem derart dramatischen Fall „über den Einzelfall hinausschauen“ müsse: „Wir müssen die Ursachen finden, um der Wiederholung einer so schrecklichen Tat zuvorzukommen.“ Sehe man sich die Statistiken an, so würden sich tatsächlich „strukturelle Ursachen“ zeigen. Koopmans gilt angesichts seiner Thesen als umstritten. So sprach er auch am Donnerstag wieder von einem „Zerrbild“, dass es mehr Gewalt gegen Flüchtlinge geben würde als Gewalttaten, die durch Flüchtlinge verursacht würden.