Historisch! Suns nach 28 Jahren in den NBA-Finals

Superstar Chris Paul hat die Phoenix Suns in ihre erste NBA-Finals seit 28 Jahren geführt. Das Team aus Arizona schaffte im Play-off-Halbfinale gegen die Los Angeles Clippers mit einem 130:103-Auswärtssieg am Mittwoch (Ortszeit) den entscheidenden vierten Erfolg und gewann im „best of seven“ damit 4:2. Der 36-jährige Paul dirigierte seine Mitspieler mit all seiner Routine und Klasse und verbuchte am Ende eines überragenden letzten Viertels 41 Punkte, acht Assists und drei Steals.