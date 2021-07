Das vermiest IHR den Sommer

Es könnte so schön sein - der Sonnenuntergang am Meer, ein Drink in der Hand und dann plötzlich das: Bauchschmerzen. Oder Sie liegen gerade gemütlich am Pool, mit einem spannenden Buch in der Hand. Ein paar Minuten später müssen Sie ganz dringen auf die Toilette. Auf dem WC bemerken Sie dann auf einmal starkes Brennen beim Wasserlassen. Solche lästigen Beschwerden können Frauen die hart verdienten freien Tage ganz schön vergällen. Hier hilft einerseits die richtige Vorbeugung oder rasche „Erste Hilfe“-Maßnahmen. Besonders oft sind die Damen in den Ferien von Harnwegsinfekten betroffen. Schließlich halten sich die meisten einen Großteil des Tages im Wasser auf.