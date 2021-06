Tausende Helfer kämpften gegen Sturm und Hagel

Stand-up-Paddler in Seenot

In Vorarlberg sorgte heftiger Sturmwind am Dienstag vor allem im Unterland für mehr als 20 Feuerwehreinsätze. Auch hier waren es vor allem Sturmschäden. Aus der Harder Bodenseebucht mussten am Abend drei Wassersportler gerettet werden. Sie waren zuvor im Wind von ihren Boards gestürzt. Ein Boot geriet ebenfalls in Seenot und erlitt Mastbruch.