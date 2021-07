Wetterexperte: „Mehr als 40 Grad bei uns möglich“

Es gibt natürliche Schwankungen, die uns manchmal sehr warme und sehr kalte Phasen bringen. „Doch wenn der Ausgangswert schon sehr hoch ist, dann geht es noch weiter nach oben“, so Alexander Orlik, Klimatologe von der ZAMG in Wien. Aber wo liegt in Österreich die Obergrenze? „Knapp über 40 Grad sind in den nächsten Jahren möglich“, so der Klimatologe. Der Hitzerekord in Österreich liegt bisher bei 40,5 Grad, gemessen am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich).