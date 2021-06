Regen und Sturm: Unwetter-Warnung für ganz Kärnten

Zur Stunde bläst der Wind sogar in der vom Klagenfurter Becken geschützen Landeshauptstadt stark - in Osttirol und Oberkärnten stürmt es bereits. Die Ursache ist eine Kaltfront, die von Westen her über unser Bundesland zieht. Laut Österreichischer Unwetterzentrale gilt mancherorts sogar die höchste Warnstufe! Speziell in Osttirol und Oberkärnten können neben starken Gewittern mit heftigen Regenfällen auch Hagelschauer auftreten.