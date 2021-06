Blitze über Wien, Schneegestöber auf der Zugspitze

Am wärmsten war es am Mittwoch in den Kärntner Orten Feistritz ob Bleiburg, St. Andrä im Lavanttal und Villach mit zwischen 30,9 Grad und 30,6 Grad. In Klagenfurt, Völkermarkt und St. Veit an der Glan wurden sogar gegen 20 Uhr am Abend noch mehr als 25 Grad gemessen. Doch auch hier stieg die Unwettergefahr im Laufe des Tages drastisch an (siehe Link unten).