Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld gestorben

In Rumsfelds Amtszeit fällt auch die US-Invasion in Afghanistan als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA. Wie später im Irak-Krieg entsandte Rumsfeld eine relativ kleine Truppe nach Afghanistan. Die herrschenden Taliban wurden - zumindest vorübergehend - von der Macht vertrieben. Es gelang Rumsfeld aber weder in Afghanistan noch im Irak, dauerhaft für Recht und Ordnung zu sorgen.