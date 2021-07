Meine Bilder sind das Ergebnis dessen, was mir in dieser Zeit durch den Kopf gegangen ist. Ich habe viel Zeit in Isolation verbracht, außerdem musste ich auch noch meine Scheidung verarbeiten, ich wurde also von mehreren Seiten emotional berührt. Dieser ganze Stillstand hat dann eine vorher zugemauerte Tür für mich sichtbar gemacht, und ich habe lange überlegt, ob ich durchgehen soll. Ich habe aber jetzt gelernt, dass es mir hilft, meine Ängste und Geister sichtbar zu machen. Dadurch verlieren sie ihren Schrecken. Das Malen ist meine Form der Therapie.