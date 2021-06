Pkw-Lenkerin (55) krachte frontal gegen Garagentor

Eine 55-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am 30. Juni 2021 gegen 9 Uhr mit einem Pkw in Lembach im Mühlkreis von der Moritz Scheibl-Straße Richtung Rendlsiedlung. Auf dem abschüssigen Straßenstück funktionierten laut Angaben der Lenkerin die Bremsen nicht mehr und das Fahrzeug stieß frontal gegen die Garage eines Einfamilienhauses. Die 55-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Klinikum Rohrbach eingeliefert.