Queen vertraut Kate eine besondere Aufgabe an

William gedachte Prinz Philip

Auch sein verstorbener Großvater Prinz Philip hätte die Innovationen auf der Werft mit Sicherheit gerne gesehen, fuhr William fort: „Die Zuneigung meiner Familie zur Royal Navy ist bekannt und als ich die Arbeit sah, die heute hier stattfand, dachte ich an meinen Großvater, den Herzog von Edinburgh. Er wäre fasziniert und sehr aufgeregt gewesen, zu sehen, wie die Fortschritte in den Fähigkeiten und der Technologie in die Praxis umgesetzt werden.“