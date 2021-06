Herzogin Kate: Liebevolle Anrede für Prinz Charles

Freude über Lilibet

Die Herzogin traf am Rande des Gipfels auch die US-amerikanische First Lady Jill Biden und besucht mit der studierten Pädagogin gemeinsam eine Volksschule, in der auch traumatisierte Kinder unterrichtet werden.

Von Reportern wurde die 39-Jährige dabei auf ihre jüngste Nichte Lilibet angesprochen.