Kurz bei Gleichstellungsforum: „Noch viel zu tun“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Mittwoch auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am internationalen Gipfel „Generation Equality Forum“ in Paris teilgenommen. Es sei zwar bereits viel erreicht worden, „aber es gibt noch viel zu tun, vor allem im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen“, so Kurz am Nachmittag. Österreich leistet humanitäre Hilfe in Höhe von insgesamt acht Millionen Euro für Syrien, Jordanien und Libanon. Zwei Millionen Euro stehen für Bildung und medizinische Versorgung von Frauen und Mädchen in Syrien und dem Libanon zur Verfügung.