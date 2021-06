Gemeinde lockt mit Corona-Impfung im Wirtshaus

Übrig gebliebener Impfstoff an Nachbargemeinden

Geimpft wird Mittwoch bis Freitag in den beiden Wirtshäusern und im Foyer der Firma Schinko, die auch schon eine firmeneigene Impfaktion organisiert hatte. Übriger Impfstoff werde am dritten Tag auch an Menschen aus Nachbargemeinden abgegeben, die sich aber vorher anmelden sollten, damit sie den Weg nicht umsonst machen, bat Denkmaier.