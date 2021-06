Sturm fegte übers Ländle hinweg - kurz und heftig

Gegen 14.40 Uhr stürzte ein Baum auf die Fassade eines Wohnhauses in der Bregenzer Achsiedlung. Zur gleichen Zeit fielen ebenfalls in Bregenz zwei Bäume auf einen Reitstall, in dem sich Pferde befanden. Menschen oder Tiere waren laut Polizei nicht akut gefährdet. Bei beiden Vorfällen entstand glücklicherweise lediglich leichter Sachschaden.