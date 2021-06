Stand-Up-Paddler aus Bodensee geborgen

Für einen Einsatz für die Wasserrettung sorgten am Montagabend drei Stand-Up-Paddler am Bodensee in Hard. Durch plötzlich aufkommende Windböen bekamen die Wassersportler erhebliche Probleme und stürzten allesamt von ihren Boards. Letztere wurden zudem vom Wind über die Seeoberfläche fortgeweht.