Streit eskaliert: Mit Steinen geworfen

Eskaliert dürfte ein Streit zwischen zwei kleinen Gruppen in der Stadt Salzburg in der Nacht auf Mittwoch sein. Die beiden Grüppchen bewarfen sich gegenseitig in der Fanny-von-Lehnert-Straße vor einem Abbruchhaus mit Steinen. Dabe iwurde ein 22-Jähriger am Kopf getroffen und verletzt. Auch ein vorbeifahrendes Fahrzeug wurde durch einen fliegenden Stein beschädigt. Die Polizei konnte dem Raufhandel schnell ein Ende bereiten - alle Beteiligten werden wegen Raufhandel, Sachbeschädigung und Körperverletzung angezeigt.