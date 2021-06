Tatort war Wohnung ++ Gab es weitere Mittäter?

Nach dem brutalen Mord an einem erst 13 Jahre alten Mädchen in Wien sitzt der Schock weiterhin tief. Noch am Montag waren zwei Verdächtige festgenommen worden - Afghanen im Alter von 16 und 18 Jahren. Wie am Dienstag bestätigt wurde, war das Mädchen in der Wohnung eines der Verdächtigen (siehe Video oben) unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden. Die Beteiligung weiterer Männer an der Tat kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. „Was am Samstag passiert ist, macht mich fassungslos und auch zutiefst betroffen“, so Innenminister Karl Nehammer in einer Pressekonferenz.