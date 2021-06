100 Bootsmigranten im Mittelmeer in Seenot

Private Seenotretter haben am Sonntag wegen eines im Mittelmeer treibenden Bootes Alarm geschlagen. Das Boot mit geschätzt 100 in Seenot geratenen Menschen wurde in maltesischen Gewässern, rund 36 Seemeilen von der italienischen Insel Lampedusa, von der Besetzung eines Flugzeuges ausgemacht. Der Motor des Bootes sei beschädigt, es nehme viel Wasser auf. Rettung sei derzeit nicht in Sicht.