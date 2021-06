Boot vor Küste gekentert: 267 Migranten gerettet

Die Geretteten stammen aus Bangladesch und aus Ägypten, so ein Sprecher des Tunesischen Roten Halbmonds am Donnerstag zur Deutschen Presse-Agentur (dpa). Einheiten der Marine hätten die Menschen an Land gebracht. So viele Migranten sind nach Angaben der Organisation noch nie auf einmal in Tunesien gerettet worden.