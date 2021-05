70 Migranten an nur einem Tag aufgegriffen

Dutzende neue Migranten täglich

Dennoch kommen jeden Tag Dutzende neue Migranten über die Grenze. 70 Aufgriffe gab es allein am Mittwoch. Tags darauf ging es in einem ähnlichen Ausmaß weiter. Bundesheer und Polizei waren, abgesehen von Parndorf, unter anderem in den Gemeinden Nikitsch, Unterloisdorf, Draßburg und Luising unterwegs. Weitere zehn Migranten sind in Deutschkreutz entdeckt worden.