Balsam für die Seele: Blue Devils mit Auswärtssieg

Nur noch ein Spiel

Nach den beiden Lastminute-Niederlagen der Emser war dieser Sieg Balsam für die Seele, obwohl die Playoffs bereits nicht mehr zu erreichen sind. Mit nur zwei Siegen können die Blue Devils den Rückstand auf Platz zwei (Amstetten Thunder mit vier Siegen) in nur einem verbliebenen Saisonspiel nicht mehr aufzuholen. Es bleibt die Kür gegen den Tabellenersten in der Conference B Salzburg, die am 3. Juli in der Mozartstadt über die Bühne gehen wird. „Unser Fokus gilt nun dem letzten Spiel. Wir wollen zumindest versuchen den Salzburgern die perfekte Saison zu vermasseln“, so Devils-Headcoach Tyler Harlow angriffslustig.