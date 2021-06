Generali Open in Kitz locken Fans mit viel Neuem

„Hoffen auf Stimmung, wie sie früher immer war“

Bei den Veranstaltern ist die Euphorie spürbar. „Die beste Nachricht ist für uns, dass wir als erstes Großevent in Tirol - unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen - wieder vor vollem Haus spielen dürfen“, sagt Markus Bodner. Herbert Günther fügt hinzu: „Die Spieler fühlen sich in Kitzbühel auch aufgrund der tollen Stimmung am Court so wohl. Für das Fanerlebnis wurden wir bereits von der ATP geehrt. Jetzt hoffen wir natürlich wieder auf die sprichwörtliche Stimmung wie früher.“