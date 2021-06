„Herr Mateschitz macht keine halben Sachen“

„Krone“: Herr Steiner, als Südtiroler, also quasi österreichischer Teamchef am Red Bull Ring in Spielberg - welche Gefühle kommen da beim halben Heimspiel in Ihnen hoch?

Günther Steiner: Viele. Niki Lauda hat mir ja einst den Weg in die Formel 1 geebnet. Ich bin vom Rallyesport gekommen, und er war der Erste, der mich in die Formel 1 geholt hat. Außerdem hab ich ja bei Red Bull gearbeitet. Und hier in Österreich war auch das einzige Rennen, das ich mit Freunden als Zuschauer besucht habe. Das war in den Achtzigerjahren, da ist der Gerhard Berger gefahren.