Christoph Waltz als Bösewicht in Fantasy-Abenteuer

Österreichs Hollywoodexport Christoph Waltz übernimmt im Fantasyabenteuer „The Portable Door“ die Rolle des Bösewichts Humphrey Wells. Der 64-Jährige steht bereits seit dem 7. Juni in Queensland in Australien neben Sam Neill („Jurassic Park“) vor der Kamera. Weitere Rollen bei der Verfilmung der Romane von Tom Holt durch Regisseur Jeffrey Walker übernehmen Patrick Gibson oder Miranda Otto. In Österreich wird das Werk nach Fertigstellung vom Koproduzenten Sky veröffentlicht.