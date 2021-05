„Sea-Eye“ rettet 330 Migranten aus dem Mittelmeer

Das Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“ hat nach Angaben seiner Betreiberorganisation am Sonntag 172 Migranten von hochseeuntauglichen Holzbooten auf dem Mittelmeer gerettet. In einem fünften Einsatz habe die Crew weitere Menschen an Bord geholt. Derzeit würden sich an Bord deshalb 330 Flüchtlinge befinden. Unter den Geretteten seien Kinder, ein acht Monate altes Baby und eine schwangere Frau.