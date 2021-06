Griechenland verteidigt Einsatz von Schallkanonen

Griechenland hat den Einsatz von Schallkanonen gegen Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei verteidigt. Die Kanonen sind auf zwei Lastwagen montiert, um Migranten mit lauten Schallwellen zu beschießen und Überquerungen des Flusses Evros an der Grenze zur Türkei zu verhindern. Sie erreichen bis zu 162 Dezibel, was ein Drittel lauter ist als das Dröhnen eines Düsentriebwerks.