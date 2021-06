Gardos/Habesohn erreichen bei EM Achtelfinale

Die Titelverteidiger Robert Gardos/Daniel Habesohn sind am Donnerstag bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Warschau in das Achtelfinale des Männer-Doppelbewerbs eingezogen. Sie setzten sich zum Auftakt 3:1 (6,-8,7,9) gegen Tamas Lakatos/Tobias Rasmussen (HUN/DEN) durch und treffen nun am Freitag auf Niagol Stoyanov/Mihai Bobocica aus Italien.