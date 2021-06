Rasen und Thujen lechzen nach Wasser

Balkonblumen, wie zum Beispiel Surfinen oder Pelargonien sollten in der früh und am abend mit Wasser versorgt werden. Achtung: Bei Blumen oder Pflanzen, die in einem schönen Übertopf oder in Untersetzern stehen sollte sich kein Wasser stauen. Schrott-Moser: „Staunässe vertragen die wenigsten Pflanzen. Sie ertrinken faktisch.“