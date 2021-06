Van der Bellen: „Für alle gelten dieselben Regeln“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Dienstagabend in der Präsidentschaftskanzlei vor die Presse getreten, um seine Sichtweise über die Exekution der Aktenlieferungen von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an den Ibiza-U-Ausschuss darzulegen. Er möchte nun das Straflandesgericht Wien mit der Aktensicherung beauftragen. Über mögliche Konsequenzen, falls Blümel nicht vollständig geliefert hätte, wollte er keine Aussage treffen: „Bleiben wir a bisserl am Teppich“, so Van der Bellen.