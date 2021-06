Salzburger Eberhard wird Athleten-Botschafter

Die in Salzburg ansässige Internationale Biathlon-Union (IBU) hat am Mittwoch die Gründung eines Programmes mit 15 Athleten-Botschaftern aus zwölf Ländern angekündigt. Ziel ist es, die Menschen über den Biathlon-Sport zu informieren und dies soll in drei Entwicklungsbereichen geschehen: Nachhaltigkeit, Gleichstellung der Geschlechter und Integrität.