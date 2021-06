Weiter Erstimpfungen mit AstraZeneca in Österreich

Jarolim: „Impfpraxis überdenken“

In einem offenen Brief an das NIG hat am Mittwoch der Ex-SPÖ-Justizsprecher und nunmehrige Rechtsanwalt der Belegschaftsvertretung von MAN Steyr, Hannes Jarolim, ein Überdenken der bisherigen Empfehlungspraxis gefordert. Insbesondere in Hinblick auf die ansteckendere Delta-Variante sollte das erfolgen. Solange jedoch die derzeitige Empfehlung gilt, „wird es keine Ärzte geben, welche sich aus Haftungsgründen zu einem anderen Vorgehen bereit erklären“, schrieb Jarolim in einer Stellungnahme.