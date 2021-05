Problem von AstraZeneca ist laut Forschern lösbar

Vektor des Impfstoffes als Auslöser

In einem sogenannten Reprint, also einer Studie, die noch von Experten überprüft werden muss, berichten die deutschen Wissenschaftler, dass offenbar der sogenannte Vektor des Impfstoffs (in ihm steckt genetisches Material des Spike-Proteins; Anm.) Auslöser der Blutgerinnsel-Störung, die inzwischen die Bezeichnung Thrombose mit Thrombozytopenie- Syndrom (TTS) erhalten hat, ist. Das berichtete am Donnerstag die britische Online-Zeitung „The Independent“.