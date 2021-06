AstraZeneca muss EU 50 Mio. Impfdosen liefern

Ein belgisches Gericht hat in einem Eilverfahren entschieden, dass der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca weitere 50 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus an die EU liefern muss. Dazu müsse ein fester Lieferplan eingehalten werden, teilte das Brüsseler Gericht in erster Instanz am Freitag mit. Anderenfalls drohen Zwangsgelder. Beide Seiten interpretieren das Urteil aber in ihrem Sinne.