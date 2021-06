Ofner meistert Auftakthürde in Wimbledon-Quali

Sebastian Ofner darf weiter von einer Teilnahme am Hauptbewerb des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon träumen. Der 25-jährige Steirer startete am Dienstag mit einem klaren 6:2,6:3-Erfolg gegen den Deutschen Cedrik-Marcel Stebe in die Qualifikation des Rasen-Klassikers.