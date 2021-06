Landes-SPÖ will höhere Hürden gegen die Spielsucht

„Wäre Chance gewesen“

Lindner sagt: „Es wäre eine Chance gewesen zu zeigen, dass man über der in der Landeskompetenz beheimateten Automatenregelung auch das große Problem des Online-Glückspiels angehen will. Warum ÖVP und FPÖ das abgelehnt haben? Ich weiß nicht, ob es an möglichen Spenden liegt oder es nur um Partei-Hick-Hack geht. “ Berufliche Gutachten hin oder her, die SPÖ wolle höhere Hürden gegen die Spielsucht, andere aber nicht.