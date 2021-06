Junge: Wann kommen wir beim Impfen endlich dran?

„Ich weiß noch nicht einmal, wann ich zur Impfung drankomme“, sagt Manuel Plachy. Als Niederösterreicher könnte er zumindest schon sein Leben nach der Impfung planen. Als Wiener gibt es für ihn keinen Termin. Bei uns wird streng priorisiert. Selbst die Risiko- und Hochrisikogruppe ist nicht einmal noch durch, wie die „Krone“ erfuhr.

Auch Sema Alkassab (21), Studentin, will Antworten: „Ich fühle mich zurückgelassen, weil andere die Impfung durch den Arbeitgeber oder aus einem anderen Bundesland bekommen haben. Auf mich trifft das nicht zu. Ich will endlich wissen, wann ich an der Reihe bin!“