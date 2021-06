Khloe Kardashian gesteht: Sie hatte eine Beauty-OP

Bislang wiegelte die jüngere Schwester von Kim Kardashian jedoch gerne ab, wenn das Thema Beauty-OPs auf den Tisch gekommen war - bis jetzt! Denn in der Reunion-Show zur allerletzten „Keeping Up With The Kardashians“-Staffel legte die 36-Jährige nun die Karten auf den Tisch. Ein Geheimnis habe sie um ihr neues Aussehen nie machen wollen, beteuerte Khloe dort. Man habe sie aber auch nie direkt danach gefragt, erklärte sie.