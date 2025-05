Formel 1: … dann würde der „Stiefel“ beben

Am 13. Mai 1950 wurde die „Königsklasse“ mit dem Grand Prix in Silverstone aus der Taufe gehoben. 75 Jahre und fünf Tage später erfolgt im legendären Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola die Europapremiere in dieser Saison. Feierten die Italiener damals auf der Insel durch Giuseppe Farina und Luigi Fagioli einen Doppelsieg (der Brite Reg Parnell komplettierte als Dritter das Alfa-Romeo-Podium), so fiebern Zigtausende Tifosi an diesem Wochenende zwei möglicherweise geschichtsträchtigen Ereignissen entgegen ...