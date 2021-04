Italien will Gästen Corona-freie Inseln anbieten

Italien will sich ein Beispiel an Griechenland nehmen und ausländischen Gästen einen Sommerurlaub auf Corona-freien Inseln anbieten. Kleinere Inseln wie Capri, Ischia, die Insel Elba und die Äolischen Inseln vor Sizilien, wie Lipari und Pantelleria, sollen dank einer kompletten Durchimpfung der Bevölkerung Covid-19-frei werden, so der Plan der Regierung in Rom.